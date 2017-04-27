Прокуратура розслідує перейменування вулиць в Одесі
"В ухваленому рішенні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів)", - повідомляє прокуратура.
Досудове розслідування доручено обласній поліції.
Нагадаємо, перейменування Одеська міськрада мотивувала тим, що в торішньому рішенні є ряд помилок - деяких вулиць взагалі не існує, а деякі вже були на той час перейменовані.
Міськрада повернула старі назви вулиці й провулку Бабушкіна, вулицям Бірюкова, Валентини Терешкової, Гончарова, Обнорського, Бєлінського, Бадаєва, Богданова як таким, що не підпадають під закон про декомумнізацію .
Крім того, знову з'явився на карті міста проспект Маршала Жукова. Як заявили в мерії, в цьому випадку має місце протиріччя між двома статтями закону про декомунізацію. З одного боку, радянський воєначальник був міністром оборони і членом президії ЦК КПРС, тобто одним із керівників тоталітарної держави і партії. З іншого, не підлягають перейменуванню назви, пов'язані з іменами людей, які брали участь у вигнанні нацистських окупантів з України.
Поряд з цим вулицю Романа Шухевича (колишня Ярослава Галана) міськрада перейменувала на вулицю Захисників Вітчизни, а кілька провулків, названих на честь Чапаєва і перейменованих розпорядженням Саакашвілі на честь загиблих в АТО, зробила Старокозацькими.
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