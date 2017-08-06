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Прокуратура вручила меру Енергодара повідомлення про підозру під час сесії міськради

Причина, через яку правоохоронці вручили підозру Музиці, - незаконне звільнення директора КП "Ритуал" Володимира Гаврюшкіна
Співробітники прокуратури вручили повідомлення про підозру в зловживанні службовим становищем мерові Енергодара Запорізької області Павлу Музиці.
Прокуратура вручила меру Енергодара повідомлення про підозру під час сесії міськради Фото: zap.gp.gov.ua

Повідомлення про підозру вручили безпосередньо під час сесії міської ради "з метою виключення можливості зриву слідчої дії з боку міського голови та його соратників", повідомляє сайт прокуратури Запорізької області.

"У приміщенні сесійної зали міської ради енергодарському міському голові вручили підписане прокурором області повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.172, ч.1 ст.364 КК України (незаконне звільнення одного з керівників комунальних підприємств, поєднане зі зловживанням службовим становищем)", - йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування. Кримінальне провадження перебуває на особистому контролі прокурора Запорізької області Валерія Романова.

Як уточнив у Facebook депутат міськради Анатолій Анохін, причина, через яку правоохоронці вручили підозру Музиці, - незаконне звільнення директора КП "Ритуал" Володимира Гаврюшкіна.

Нагадаємо, що в грудні минулого року співробітники поліції і прокуратури провели обшук у міськраді Енергодара.

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08 06 2017 15:38
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