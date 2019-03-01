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Прокурор вимагає смертної кари для п'яти обвинувачених у вбивстві Хашоггі

На першому засіданні будуть присутні 11 осіб
У кримінальному суді Ер-Ріяда в четвер, 3 січня, проходить перше судове засідання у справі про вбивство оглядача The Washington Post Джамаля Хашоггі.
Прокурор вимагає смертної кари для п Фото: ap.com

На першому засіданні будуть присутні 11 осіб, обвинувачених у причетності до вбивства Хашоггі. Прокурор наполягає на смертному вироку для п'яти підсудних за їх безпосередню участь у вбивстві, повідомляє Saudi Press Agency з посиланням на заяву Генпрокуратури Саудівської Аравії.

Під час слухання обвинувачені запросили копію обвинувального висновку і додатковий час для відповіді, суд задовольнив клопотання.

У Генпрокуратурі заявили, що направили запит владі Туреччини з проханням передати наявні у них докази у справі, однак "досі не отримали відповіді".

"Розслідування відносно деяких осіб, причетних до вбивства журналіста, триває", - додали в прокуратурі Саудівської Аравії.

Також, Туреччина співпрацює з іншими країнами у проведенні розслідування вбивства саудівського журналіста Джамала Хашоггі та наполягає на участі ООН у цьому процесі.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.

Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив до будівлі) просто не потрапив на камери відеоспостереження.

Однак, пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.

Також, Анкара заявила, що генконсул Саудівської Аравії в Стамбулі також є співучасником вбивства саудівського журналіста Джамала Хашогджі, оскільки співробітники саудівських спецслужб прибули в дипломатичну установу з конкретною метою вбивства.

 

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03 01 2019 15:06
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