Прокурор вимагає смертної кари для п'яти обвинувачених у вбивстві Хашоггі

У кримінальному суді Ер-Ріяда в четвер, 3 січня, проходить перше судове засідання у справі про вбивство оглядача The Washington Post Джамаля Хашоггі.

На першому засіданні будуть присутні 11 осіб, обвинувачених у причетності до вбивства Хашоггі. Прокурор наполягає на смертному вироку для п'яти підсудних за їх безпосередню участь у вбивстві, повідомляє Saudi Press Agency з посиланням на заяву Генпрокуратури Саудівської Аравії.

Під час слухання обвинувачені запросили копію обвинувального висновку і додатковий час для відповіді, суд задовольнив клопотання.

У Генпрокуратурі заявили, що направили запит владі Туреччини з проханням передати наявні у них докази у справі, однак "досі не отримали відповіді".

"Розслідування відносно деяких осіб, причетних до вбивства журналіста, триває", - додали в прокуратурі Саудівської Аравії.