Туреччина наполягає на залученні ООН до розслідування вбивства Хашоггі

"Ми сподіваємося, що Саудівська Аравія прозоро поділиться своїми висновками розслідування з нами"

Туреччина співпрацює з іншими країнами у проведенні розслідування вбивства саудівського журналіста Джамала Хашоггі та наполягає на участі ООН у цьому процесі.

Відповідну заяву зробив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в ході свого візиту до Тунісу, повідомляє "Укрінформ".

"Розслідування, яке триває в Туреччині, поглиблюється, також робляться спільні зусилля з деякими іншими країнами, щоб залучити до розслідування ООН", - заявив Чавушоглу на прес-конференції в Тунісі.

Він нагадав, що журналіст був вбитий у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі майже три місяці тому.

"Ми сподіваємося, що Саудівська Аравія прозоро поділиться своїми висновками розслідування з нами і міжнародною спільнотою", - сказав Чавушоглу, нагадавши, що Саудівська Аравія не розповіла досі, що саме сталося із тілом журналіста.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.