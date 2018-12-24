Туреччина наполягає на залученні ООН до розслідування вбивства Хашоггі
Відповідну заяву зробив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в ході свого візиту до Тунісу, повідомляє "Укрінформ".
"Розслідування, яке триває в Туреччині, поглиблюється, також робляться спільні зусилля з деякими іншими країнами, щоб залучити до розслідування ООН", - заявив Чавушоглу на прес-конференції в Тунісі.
Він нагадав, що журналіст був вбитий у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі майже три місяці тому.
"Ми сподіваємося, що Саудівська Аравія прозоро поділиться своїми висновками розслідування з нами і міжнародною спільнотою", - сказав Чавушоглу, нагадавши, що Саудівська Аравія не розповіла досі, що саме сталося із тілом журналіста.
Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.
Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.
Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив до будівлі) просто не потрапив на камери відеоспостереження.
Однак, пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.
Також, Анкара заявила, що генконсул Саудівської Аравії в Стамбулі також є співучасником вбивства саудівського журналіста Джамала Хашогджі, оскільки співробітники саудівських спецслужб прибули в дипломатичну установу з конкретною метою вбивства.
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