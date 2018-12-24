Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Туреччина наполягає на залученні ООН до розслідування вбивства Хашоггі

"Ми сподіваємося, що Саудівська Аравія прозоро поділиться своїми висновками розслідування з нами"
Туреччина співпрацює з іншими країнами у проведенні розслідування вбивства саудівського журналіста Джамала Хашоггі та наполягає на участі ООН у цьому процесі.
Туреччина наполягає на залученні ООН до розслідування вбивства Хашоггі Фото: unian.ua

Відповідну заяву зробив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в ході свого візиту до Тунісу, повідомляє "Укрінформ".

"Розслідування, яке триває в Туреччині, поглиблюється, також робляться спільні зусилля з деякими іншими країнами, щоб залучити до розслідування ООН", - заявив Чавушоглу на прес-конференції в Тунісі.

Він нагадав, що журналіст був вбитий у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі майже три місяці тому.

"Ми сподіваємося, що Саудівська Аравія прозоро поділиться своїми висновками розслідування з нами і міжнародною спільнотою", - сказав Чавушоглу, нагадавши, що Саудівська Аравія не розповіла досі, що саме сталося із тілом журналіста.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.

Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив до будівлі) просто не потрапив на камери відеоспостереження.

Однак, пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.

Також, Анкара заявила, що генконсул Саудівської Аравії в Стамбулі також є співучасником вбивства саудівського журналіста Джамала Хашогджі, оскільки співробітники саудівських спецслужб прибули в дипломатичну установу з конкретною метою вбивства.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2018 20:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.