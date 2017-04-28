Прокурор-корупціонер АТО Кулик отримав високу посаду в ГПУ

Кулику інкриміновано купівлю дорогої нерухомості, що не відповідає рівню його доходів

Обвинувачений у незаконному збагаченні прокурор АТО Костянтин Кулик був переведений до Генеральної прокуратури на посаду заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури.

Дана інформація оприлюднена на сайті ГПУ в розділі призначень.

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Згідно з інформацією, Кулик був призначений на посаду заступника начальника ще 14 квітня 2017 року.

Як повідомляв iPress.ua, 4 липня Солом'янський районний суд Києва за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро відсторонив Кулика від посади на два місяці, до 4 вересня.

НАБУ повідомило про підозру Кулика за ч.2 ст.368-2 Кримінального кодексу (незаконне збагачення). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Кулику інкриміновано купівлю дорогої нерухомості, що не відповідає рівню його доходів. Крім того, в документі йдеться, що Кулик не вказав у декларації за 2013 рік авто Toyota Land Cruiser 100, яким він почав користуватися у 2010 році на підставі довіреності, виданої Жиліним Володимиром - батьком одного з лідерів терористичної організації "Оплот" Євгена Жиліна.

13 липня Апеляційний суд Києва поновив на посаді Костянтина Кулика.

Вчора, 27 квітня мало відбутися чергове судове засідання у справі Кулика, проте суддя виявився на лікарняному.