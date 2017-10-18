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Проплачений натовп по команді "фас" робив свою справу, - Барна про побиття активістами

На питання журналіста про те, чи захищав його Саакашвілі від нападу, Барна відповів, що "йому такі ведмежі послуги не потрібні"
Народний депутат від "БПП" Олег Барна вважає, що вчорашній напад на нього під Верховною Радою здійснював "проплачений натовп, який по команді "фас" робив свою справу".
Проплачений натовп по команді "фас" робив свою справу, - Барна про побиття активістами Фото: Facebook Виталия Червоненко

"Проплачений натовп, який по команді "фас" робив свою справу. Не можу сказати, що це були дійсно "майданівці" або воїни АТО, так кидатися на одного як зграя шакалів без розбору, не питати чому і за що, яка позиція", - заявив Барна журналістам в кулуарах Верховної Ради, інформує "112.Україна".

На питання журналіста про те, чи захищав його Саакашвілі від нападу, Барна відповів, що "йому такі ведмежі послуги не потрібні".

"Я можу сказати тільки одне, я за це можу в деякій мірі йому подякувати. Мені такі, вибачте, ведмежі послуги не потрібні. Спочатку нацькувати людей, оббрехати, а потім показати, які вони гарні і міцні. Я ще не в такі натовпи ходив. І після аварії 3 місяці тому маю 20 шурупів і 4 пластини, і переломи тазу, і поранення на Майдані. Я ще не таке проходив. Питання в іншому - ніхто не буде на мене тиснути жодними методами, щоб змінити мої переконання".

Барна також додав, що правоохоронці допомогли йому вийти з натовпу, зробивши коридор.

Як відомо, вчора ввечері під Радою побили народного депутата Олега Барну.  У нардепа під правим оком залишився великий синець.

Нагадаємо, що 17 жовтня, велика кількість партій і політичних сил зібрали в Києві акцію. Біля Ради відбулося кілька сутичок.

 
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18 10 2017 10:37
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