Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Під Радою відбулися нові сутички

Протестувальники знімали каски з правоохоронців
Під будівлею Верховної ради почалися заворушення, мітингарі повалили паркан і зривають каски із спецпризначенців.
Під Радою відбулися нові сутички Фото: Facebook Олександра Рудоманова

Підтягується Нацгвардія. На місці, де раніше стояв паркан, перебуває близько 200 бійців і 300 мітингарів, - повідомляє кореспондент 112 каналу.

Пігодини тому на місці сутичок працювала польова кухня і було спокійно.

"До паркану, який контролювали мітингувальники підійшли з десяток поліцейських, які заявили, що з цього моменту вони будуть перевіряти всіх, хто буде заходити на територію містечка і виходити з нього. Через три хвилини до паркану з боку ВР підійшли близько ста спецназівців - вони намагалися то пройти через паркан, то відтіснити мітингувальників, тому почалися перейми", – повідомив кореспондент.

Повідомляється, що на даний момент повалили паркан, який стояв біля будівлі Верховної Ради в протягом дня. Відзначається, що під час протистояння зі спецназівців зривали шоломи.

Відомо, що біля будівлі Верховної Ради протестувальники встановили понад 60 наметів.

Як повідомляв iPress.ua, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Згодом, біля Кабміну сталася бійка між правоохоронцями та учасниками акції протесту.

Про результати та плани нинішнього мітингу повідомив народний депутат від БПП Мустафа Найєм


 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 10 2017 22:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.