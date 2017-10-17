Під Радою відбулися нові сутички

Під будівлею Верховної ради почалися заворушення, мітингарі повалили паркан і зривають каски із спецпризначенців.

Підтягується Нацгвардія. На місці, де раніше стояв паркан, перебуває близько 200 бійців і 300 мітингарів, - повідомляє кореспондент 112 каналу.

Пігодини тому на місці сутичок працювала польова кухня і було спокійно.

"До паркану, який контролювали мітингувальники підійшли з десяток поліцейських, які заявили, що з цього моменту вони будуть перевіряти всіх, хто буде заходити на територію містечка і виходити з нього. Через три хвилини до паркану з боку ВР підійшли близько ста спецназівців - вони намагалися то пройти через паркан, то відтіснити мітингувальників, тому почалися перейми", – повідомив кореспондент.

Повідомляється, що на даний момент повалили паркан, який стояв біля будівлі Верховної Ради в протягом дня. Відзначається, що під час протистояння зі спецназівців зривали шоломи.

Відомо, що біля будівлі Верховної Ради протестувальники встановили понад 60 наметів.

Як повідомляв iPress.ua, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Згодом, біля Кабміну сталася бійка між правоохоронцями та учасниками акції протесту.

Про результати та плани нинішнього мітингу повідомив народний депутат від БПП Мустафа Найєм



