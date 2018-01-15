Проти активіста Шабуніна поновили справу

У Центрі протидії корупції, який очолюється Віталієм Шабуніним, розцінюють слідчі дії прокуратури і поліції як тиск на активістів

Поліція поновила справу про побиття головою громадського Центру протидії корупції (ЦПК) Віталієм Шабуніним помічника народного депутата Всеволода Філімоненка і готує нову підозру.

Як повідомляється на сайті організації, 15 січня в поліції за ініціативи Філімоненка мав пройти одночасний допит його і Шабуніна. Причому Філімоненко нібито має намір довести, що він є журналістом.

"Факт підтвердження журналістської діяльності Філімоненком потрібен слідчим саме для інкримінування Шабуніну тяжчої статті Кримінального кодексу", - переконана юрист ЦПК Олена Щербан.

В організації зазначили, що досудове слідство в справі Шабуніна тягнеться більше півроку, причому в ньому беруть участь дев'ять слідчих, але вони до сих пір не змогли завершити розслідування і передати справу до суду.

"Слідчі вже четвертий раз продовжують терміни розслідування через прокуратуру, обгрунтовуючи таку необхідність щоразу іншими обставинами", - зазначили в ЦПК.

Вони розцінюють такі дії прокуратури і поліції як тиск на активістів.

Нагадаємо, у серпні Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді часткового особистого зобов'язання голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну, якого підозрюють у нанесенні ушкоджень середньої тяжкості.

У мережі є відео, на якому Філімоненко ставить питання, і у відповідь Шабунін б'є його. Філімоненко стверджує, що Шабунін вдарив його за питання про те, чому він не воює в АТО. Шабунін же стверджує, що вдарив відеоблогера за те, що він довів до сліз його колегу по ЦПК Олександру Устинову.