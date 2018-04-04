Проти Лещенка знову порушили справу через квартиру
"Я був проти, пане Сергію, щоб якась аналітична довідка замінила провадження щодо вашої квартири за 350 тисяч доларів. Я був проти. Але я вас інформую, що так, із запізненням, але це провадження зареєстроване. І я чекаю від органів слідства, чим воно закінчиться. Тому що аналіз доходів і витрат не дозволяє вам придбати квартиру в центрі Києва", - заявив Холодницький, відповідаючи на питання Лещенка.
Нагадаємо, скандал навколо квартири Лещенка - це подія 2016 року. Депутат Верховної Ради, який до 2014 року працював журналістом, придбав житло площею 192 кв. м у клубному будинку на вулиці Франка в центрі Києва за 7,5 млн гривень.
15 лютого Печерський районний суд Києва визнав народного депутата (БПП) Сергія Лещенка не винним в інкримінованому йому адміністративному правопорушенні при купівлі квартири в центрі столиці.
З'ясувалося, що 3,770 млн гривень нардеп отримав як позику від власниці "Української правди" Олени Притули; 77 тис. доларів, або 1,988 млн гривень, він зняв із депозитів, оформлених на його матір; 150 тисяч гривень дала дівчина нардепа Анастасія Топольська; ще 1,780 млн гривень склали особисті заощадження Лещенка.
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