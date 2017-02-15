Суд визнав Лещенка не винним у "квартирній справі"
"Тільки що суд закрив справу щодо мене у зв'язку з відсутністю складу правопорушення. Це - результат розгляду протоколу НАЗК про отримання мною неіснуючого подарунка. Мова про так звану "квартирну справу" і нібито знижку, якої не було в природі", - написав Лещенко у Facebook.
Зазначимо, що прокурори просили суд оштрафувати нардепа на 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3,4 тис. грн) і конфіскувати подарунок у вигляді знижки на квартиру (загальна сума знижки склала 1,8 млн грн).
У свою чергу захист Лещенко просив суд закрити провадження у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.
Нагадаємо, що адвокат народного депутата Сергія Лещенка Дмитро Гненний звинуватив Національне агентство з питань запобігання корупції в порушенні закону при складанні протоколу про адміністративне правопорушення при покупці квартири.
До цього Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку факту придбання народним депутатом України Сергієм Лещенком квартири в Києві.
У свою чергу депутат від БПП заявив, що заява НАЗК про те, що знижка на купівлю його квартири була надана неправомірно, є брехливою.
Зодом НАЗК повторно запрошувало Лещенка для ознайомлення з протоколом перевірки законності покупки ним квартири, однак нардеп так і не з'явився.
У кулуарах Верховної Ради уповноважений Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Андрій Козловський намагався вручити депутатові від БПП Сергію Лещенку протокол про адміністративне порушення, проте той втік.
Врешті-решт, Печерський райсуд Києва отримав протокол, складений Нацагентством з питань запобігання корупції, про адміністративне правопорушення депутата від БПП Сергія Лещенка при купівлі квартири в Києві.
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