Суд визнав Лещенка не винним у "квартирній справі"

Печерський районний суд Києва визнав народного депутата (БПП) Сергія Лещенка не винним в інкримінованому йому адміністративному правопорушенні при купівлі квартири в центрі столиці.

"Тільки що суд закрив справу щодо мене у зв'язку з відсутністю складу правопорушення. Це - результат розгляду протоколу НАЗК про отримання мною неіснуючого подарунка. Мова про так звану "квартирну справу" і нібито знижку, якої не було в природі", - написав Лещенко у Facebook.

Зазначимо, що прокурори просили суд оштрафувати нардепа на 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3,4 тис. грн) і конфіскувати подарунок у вигляді знижки на квартиру (загальна сума знижки склала 1,8 млн грн).

У свою чергу захист Лещенко просив суд закрити провадження у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, що адвокат народного депутата Сергія Лещенка Дмитро Гненний звинуватив Національне агентство з питань запобігання корупції в порушенні закону при складанні протоколу про адміністративне правопорушення при покупці квартири.

До цього Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку факту придбання народним депутатом України Сергієм Лещенком квартири в Києві.