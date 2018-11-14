Протягом доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню

Протягом поточної доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Піски, Новоселівка Друга, Красногорівка, Гранітне, Гнутове, Лебединське. Крім того, поблизу Старого Айдару, Кримського та хутора Вільний, противник застосував міномети калібру 82 мм", - інформує прес-центр штабу ООС.

Підрозділи, що обороняються, адекватно подавляли ворожий вогонь застосуванням відповідних вогневих засобів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими військовими.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.