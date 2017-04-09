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Протягом літа на Донбасі загинули 55 бійців ЗСУ

269 військових були поранені
Протягом трьох місяців літа 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) загинули 55 українських військовослужбовців.
Протягом літа на Донбасі загинули 55 бійців ЗСУ Фото: @radiosvoboda

Найбільше втрат українська армія зазнала за перший місяці літа - у червні загинули 23 військовослужбовця ЗСУ, поранень зазнали 111 бійців антитерористичної операції.

У липні загинуло 22 захисники України, ще 80 отримали поранення. Про це свідчать щоденні дані Інформаційно-аналітичного центру нацбезпеки, повідомляє "Тиждень".

У серпні у зоні проведення АТО загинуло 10 бійців ЗСУ, поранень зазнали 78 учасників антитерористичної операції.

Нагадаємо, закон про реінтеграцію Донбасу майже готовий, залишилося вирішити питання введення в регіон миротворчої місії.

"Цей законопроект готовий на 99%, єдиний момент, який зараз проговорюється, це включення до нього миротворчої місії, про що Президент буде говорити в своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН у другій половині вересня... Я думаю, як тільки ми визначимося з питанням про миротворчу місію, РНБО розглядатиме документ", - повідомила представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко.

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04 09 2017 16:11
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