Протягом літа на Донбасі загинули 55 бійців ЗСУ
Найбільше втрат українська армія зазнала за перший місяці літа - у червні загинули 23 військовослужбовця ЗСУ, поранень зазнали 111 бійців антитерористичної операції.
У липні загинуло 22 захисники України, ще 80 отримали поранення. Про це свідчать щоденні дані Інформаційно-аналітичного центру нацбезпеки, повідомляє "Тиждень".
У серпні у зоні проведення АТО загинуло 10 бійців ЗСУ, поранень зазнали 78 учасників антитерористичної операції.
Нагадаємо, закон про реінтеграцію Донбасу майже готовий, залишилося вирішити питання введення в регіон миротворчої місії.
"Цей законопроект готовий на 99%, єдиний момент, який зараз проговорюється, це включення до нього миротворчої місії, про що Президент буде говорити в своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН у другій половині вересня... Я думаю, як тільки ми визначимося з питанням про миротворчу місію, РНБО розглядатиме документ", - повідомила представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко.
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