Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Причиною лондонської пожежі назвали холодильник

Поліція підтвердила, що це не було підпалом
Пожежа у висотній будівлі Grenfell Tower в Лондоні, під час якої загинули щонайменше 79 осіб, сталась через холодильник з морозильною камерою моделі Hotpoint FF175BP.
Причиною лондонської пожежі назвали холодильник Фото: EPA/UPG

Загорілись ізоляція і облицювання 24-поверхової будівлі в Кенсінгтоні, які не пройшли перевірку безпеки. В результаті будинок повністю вигорів: полум'я знищило 150 квартир. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника лондонської поліції Фіону Маккормак.

Поліція підтвердила, що це не було підпалом, і буде розглядати можливість звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Зазначимо, кількість загиблих або зниклих без вісті після пожежі в житловому будинку Гренфелл-Тауер у Лондоні (Великобританія) зросла до 79 осіб.

Пожежа в 24-поверховому житловому будинку в британській столиці розпочалася в ніч на 14 червня. Будівля вигоріла майже вщент. 

16 червня у Лондоні провели акції із закликом до влади повідомити дані щодо зниклих безвісти та загиблих внаслідок пожежі, а також її причин.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 06 2017 15:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.