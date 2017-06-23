Причиною лондонської пожежі назвали холодильник
Загорілись ізоляція і облицювання 24-поверхової будівлі в Кенсінгтоні, які не пройшли перевірку безпеки. В результаті будинок повністю вигорів: полум'я знищило 150 квартир. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника лондонської поліції Фіону Маккормак.
Поліція підтвердила, що це не було підпалом, і буде розглядати можливість звинувачення в ненавмисному вбивстві.
Зазначимо, кількість загиблих або зниклих без вісті після пожежі в житловому будинку Гренфелл-Тауер у Лондоні (Великобританія) зросла до 79 осіб.
Пожежа в 24-поверховому житловому будинку в британській столиці розпочалася в ніч на 14 червня. Будівля вигоріла майже вщент.
16 червня у Лондоні провели акції із закликом до влади повідомити дані щодо зниклих безвісти та загиблих внаслідок пожежі, а також її причин.
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