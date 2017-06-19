Кількість жертв лондонської пожежі зросла до 79 осіб
"Кількість загиблих або зниклих без вести імовірно мертвих після пожежі в Гренфелл-Башті в Лондоні в даний час зросла до 79, кажуть поліцейські", - повідомляє ВВС з посиланням на місцеву поліцію.
Поліцейський командувач Стюарт Кунді підтвердив цю цифру у своїй заяві в понеділок, додавши, що кількість жертв може змінитися.
За його словами, ідентифікація тіл ускладнюється тим, що необхідні стоматологічні записи жертв доводиться шукати по всьому світу, так як багато з них були іноземцями.
Поліція досі у пошуках фотографій чи відеозаписів, щоб встановити причину займання і поширення пожежі. Водночас Кунді зазначив, що розслідування охоплює ряд областей.
Пожежа в 24-поверховому житловому будинку в британській столиці розпочалася в ніч на 14 червня. Будівля вигоріла майже вщент.
Також 16 червня у Лондоні провели акції із закликом до влади повідомити дані щодо зниклих безвісти та загиблих внаслідок пожежі, а також її причин.
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