Кількість жертв лондонської пожежі зросла до 79 осіб

Поліція досі у пошуках фотографій чи відеозаписів, щоб встановити причину займання

Кількість загиблих або зниклих без вісті після пожежі в житловому будинку Гренфелл-Тауер у Лондоні (Великобританія) зросла до 79 осіб.

"Кількість загиблих або зниклих без вести імовірно мертвих після пожежі в Гренфелл-Башті в Лондоні в даний час зросла до 79, кажуть поліцейські", - повідомляє ВВС з посиланням на місцеву поліцію.

Поліцейський командувач Стюарт Кунді підтвердив цю цифру у своїй заяві в понеділок, додавши, що кількість жертв може змінитися.

За його словами, ідентифікація тіл ускладнюється тим, що необхідні стоматологічні записи жертв доводиться шукати по всьому світу, так як багато з них були іноземцями.

Поліція досі у пошуках фотографій чи відеозаписів, щоб встановити причину займання і поширення пожежі. Водночас Кунді зазначив, що розслідування охоплює ряд областей.

Пожежа в 24-поверховому житловому будинку в британській столиці розпочалася в ніч на 14 червня. Будівля вигоріла майже вщент.

Також 16 червня у Лондоні провели акції із закликом до влади повідомити дані щодо зниклих безвісти та загиблих внаслідок пожежі, а також її причин.