Прихильників автокефалії в Україні виявилося менше, ніж тих, кому все одно
Про це свідчить соцопитування, проведене фондом "Демократичні ініціативи" і Центром імені Олександра Розумкова наприкінці травня 2018 року. Було опитано 2019 респондентів у всіх регіонах, крім окупованих. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Соціологи зазначають, що ідея автокефалії має підтримку переважно в Західній (58%) і Центральній (35%) Україні. На півдні країни це питання байдуже або не має певної відповіді для 66% респондентів, на сході - 62%, на Донбасі - 53%, у центрі - 47%.
Навіть серед релігійних респондентів 40% не змогли дати ані позитивної, ані негативної відповіді.
Тільки 11% населення вважає, що створення помісної церкви є першочерговим завданням, ще 23% назвали це питання актуальним, але не першочерговим. Стільки само респондентів заявили, що питання не є актуальним, оскільки від створення/ нестворення церкви нічого не зміниться. 26% заявили, що від помісної церкви сама лише шкода.
Більшість населення (57%) вважає, що представники влади не повинні втручатися в процес створення єдиної помісної православної церкви.
Нагадаємо, 17 квітня 2018 року президент України Петро Порошенко повідомив про свій намір звернутися до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія з закликом видати томос про єдину помісну православну церкву в Україні, і закликав Верховну Раду в найкоротші терміни підтримати його ініціативу.
19 квітня народні депутати підтримали звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні.
Священний Синод Вселенського патріархату в Константинополі прийняв до розгляду звернення президента України про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні, а також вирішив розпочати процедуру, необхідну для надання автокефалії Українській православній церкві.
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