Прихильників автокефалії в Україні виявилося менше, ніж тих, кому все одно

"За" - 31% населення, "проти" - 20%, "все одно" - 35%

Близько 31% українців підтримують створення єдиної помісної автокефальної церкви, 20% - не підтримують. Решті або все одно (35%), або складно відповісти (14%).

Про це свідчить соцопитування, проведене фондом "Демократичні ініціативи" і Центром імені Олександра Розумкова наприкінці травня 2018 року. Було опитано 2019 респондентів у всіх регіонах, крім окупованих. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Соціологи зазначають, що ідея автокефалії має підтримку переважно в Західній (58%) і Центральній (35%) Україні. На півдні країни це питання байдуже або не має певної відповіді для 66% респондентів, на сході - 62%, на Донбасі - 53%, у центрі - 47%.

Навіть серед релігійних респондентів 40% не змогли дати ані позитивної, ані негативної відповіді.

Тільки 11% населення вважає, що створення помісної церкви є першочерговим завданням, ще 23% назвали це питання актуальним, але не першочерговим. Стільки само респондентів заявили, що питання не є актуальним, оскільки від створення/ нестворення церкви нічого не зміниться. 26% заявили, що від помісної церкви сама лише шкода.

Більшість населення (57%) вважає, що представники влади не повинні втручатися в процес створення єдиної помісної православної церкви.

Нагадаємо, 17 квітня 2018 року президент України Петро Порошенко повідомив про свій намір звернутися до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія з закликом видати томос про єдину помісну православну церкву в Україні, і закликав Верховну Раду в найкоротші терміни підтримати його ініціативу.

19 квітня народні депутати підтримали звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні.

Священний Синод Вселенського патріархату в Константинополі прийняв до розгляду звернення президента України про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні, а також вирішив розпочати процедуру, необхідну для надання автокефалії Українській православній церкві.