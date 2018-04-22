Вселенський Патріархат починає процедуру надання автокефалії УПЦ, – Порошенко

За словами президента, таке рішення прийняв Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату

Вселенський Патріархат розпочав процедури для надання автокефалії Українській Православній Церкві.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

"Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві. Відповідне рішення прийняв Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату, який напередодні прийняв до розгляду звернення від Президента до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні, Постанову Верховної Ради на його підтримку, а також відповідні звернення ієрархів українських православних церков", – заявив Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся з предстоятелями православних церков України та офіційно прийняв звернення від УПЦ КП та УАПЦ до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві автокефалії.

Верховна Рада України підтримала звернення президента Петра Порошенка про створення Української помісної автокефальної церкви.

Народні депутати від "Опозиційного блоку" направили звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія I, де запевняють, що створення єдиної помісної церкви – це спроба політиків вирішити власні політичні завдання.

20 квітня Запорізька єпархія УПЦ опублікувала "Звернення вірних чад Запорізької єпархії УПЦ до Вселенського Патріарха Варфоломія з приводу втручання можновладців у внутрішнє життя Церкви".

Українська Православна Церква вважає звернення президента України та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.