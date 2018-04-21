Запорожці написали звернення до патріарха Варфоломія

Вірян турбує те, що питанням канонічного устрою Православної Церкви в Україні займаються депутати, "більшість з яких навіть не сповідує православ'я"

20 квітня Запорізька єпархія УПЦ опублікувала "Звернення вірних чад Запорізької єпархії УПЦ до Вселенського Патріарха Варфоломія з приводу втручання можновладців у внутрішнє життя Церкви".

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, православні запорожці висловили своє занепокоєння тим фактом, що питання канонічного устрою Православної Церкви в Україні намагаються вирішити частина депутатів Верховної Ради, більшість з яких навіть не сповідує православ'я.

Патріарха Варфоломія просять "зберегти церковний мир в Україні та не допустити погіршення міжконфесійної ситуації через неканонічне втручання в життя Української Православної Церкви".

"Сподіваємось, що єдність Церкви була і залишається фундаментальною екклезіологічною цінністю, що сповідується світовим Православ’ям, та Вами зокрема", – йдеться в документі.

Із закликом підтримати це звернення до пастви звернувся митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука.

"Єдино канонічно правомірним суб'єктом прохання про дарування автокефалії є Собор Української Православної Церкви, представлений всією Її повнотою, і очолюваний Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України. Тільки загальна згода і прохання до Церкви-Матері, яка для нас – Російська Православна Церква, є визначальним у питанні надання автокефального статусу, заради порятунку належних до Неї вірних чад", – зазначив митрополит Лука.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся з предстоятелями православних церков України та офіційно прийняв звернення від УПЦ КП та УАПЦ до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві автокефалії.

Верховна Рада України підтримала звернення президента Петра Порошенка про створення Української помісної автокефальної церкви.

Народні депутати від "Опозиційного блоку" направили звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія I, де запевняють, що створення єдиної помісної церкви – це спроба політиків вирішити власні політичні завдання.