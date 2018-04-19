"Опоблок" надіслав власний лист до партіарха Варфоломія щодо створення єдиної церкви

Вони вважають, що ініціатива зі створення помісної церкви є спробою вирішити певні політичні завдання

Народні депутати від "Опозиційного блоку" направили звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія I, де запевняють, що створення єдиної помісної церкви - це спроба політиків вирішити власні політичні завдання

Про це повідомляє прес-служба партії.

Опозиціонери відзначили, що остання ініціатива української влади щодо створення єдиної помісної церкви є спробою вирішити певні політичні завдання напередодні президентських виборів в Україні.

"Ми з обуренням сприйняли спробу з боку нинішньої влади і президента України у черговий раз втрутитися в справи церкви, узурпувати право церкви і православної громади на вирішення своєї долі. Остання ініціатива влади щодо створення єдиної помісної церкви напередодні президентських виборів - це не турбота про церкву, а спроби вирішити свої політичні завдання і політичне втручання в життя мільйонів православних християн в Україні, підштовхування до нової суспільної напруженості", - наголошується у зверненні.

На думку депутатів, в умовах збройного конфлікту в Донбасі, де проживають сотні тисяч православних християн, подібні дії лише підсилюють розломи в українському суспільстві і навіть створюють загрозу збільшення протистояння.

"Звертаємося до Вас, Ваша Всесвятість, з проханням про молитви і благословення народу України, відновлення його духовного і соціального єдності, припинення братовбивчого конфлікту, і благої миротворчої місії Канонічної Української Православної Церкви. Віримо в те, що Ваша молитва і мудре слово зміцнять всіх нас, збережуть канонічний устрій і допоможуть нам уникнути нових розколів і непорозумінь у суспільстві", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада України підтримала звернення президента Петра Порошенка про створення Української помісної автокефальної церкви.

17 квітня Петро Порошенко повідомив, що вирішив звернутися до Вселенського патріарха щодо створення автокефалії помісної церкви в Україні та закликав парламентарів підтримати таку його ініціативу.

18 квітня президент України Петро Порошенко зустрівся з представниками українських церков. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет та предстоятель Української автокефальної православної церкви Макарій передали главі держави звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві Томосу про автокефалію.

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про підтримку звернення президента Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання декрету про автокефалію православної церкви в Україні.

УПЦ Київського патріархату закликало УПЦ МП підтримати створення помісної церкви. В УПЦ МП заявили, що немає ніяких підстав для визнання іншої православної церкви.