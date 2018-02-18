Прихильники Саакашвілі після маршу за імпічмент прийшли під Верховну Раду, - ВІДЕО

Як повідомляє кореспондент "Української правди", в ході взяли участь понад 5 тисяч людей.

Станом на 13:03 голова колони підійшла до Михайлівської площі.

Люди вигукують "Відставка", "Київ, вставай!". Конфліктів помічено не було.

Згодом організатори маршу сповістили, що нібито під будівлею парламенту йде штурм наметового містечка.

Однак інформація про штурм не підтвердилася.

Як виявилося, правоохоронці без конфліктів забрали понад 20 щитів, які були відібрані у Нацгвардії минулого року.

В даний час перед Верховною Радою перебувають до тисячі людей. Деякі з них кидають сніжками в правоохоронців та вигукують нецензурні слова.

Верховна Рада очеплена з усіх боків у кілька рядів представниками Нацгвардії.