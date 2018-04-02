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У Києві розпочався "марш за імпічмент", - ФОТО

Прихильники Саакашвілі виступають також проти генерального прокурора Юрія Луценка
У Києві розпочався "марш за імпічмент", який напередодні анонсував лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі.
У Києві розпочався "марш за імпічмент", - ФОТО Фото: Громадське

У парку Шевченка зібралося понад три сотні прихильників Саакашвілі із плакатами: "Імпічмент президенту Порошенку", повідомляє "Громадське".

Хода запланована від парку Шевченка до Майдану Незалежності по вулиці Володимирській. На Європейській площі в учасників акції запланований мітинг-віче.


Фото: "Громадське"

"Ми... висували дуже прості вимоги - ухвалити закон про імпічмент, створити антикорупційний суд, прийняти новий закон про вибори та скасувати депутатську недоторканність. Натомість ми отримали політичний терор та репресії, арешти, переслідування і сфабриковані кримінальні справи", - зазначено у повідомленні, яке розміщено на сторінці Саакашвілі у Facebook.

Зазначимо, востаннє "марш за імпічмент" проводили 17 грудня 2017 року. 

Нагадаємо, 12 листопада в столиці провели "Марш обурених" з вимогою прийняти закон про імпічмент та Антикорупційний суд.

Біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

Ініціаторами акції є представники "Руху Нових сил" екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі і ряду інших політичних сил і рухів. У перші дні акції правопорядок в місцях її проведення охороняли в посиленому режимі поліцейські і бійці Нацгвардії. Число учасників протесту скоротилося від декількох тисяч на початку до декількох сотень на даний час. Кілька разів між протестуючими і силовиками виникали конфлікти, в цілому внаслідок зіткнень постраждали кілька людей.

 

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04 02 2018 12:58
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