У Києві розпочався "марш за імпічмент", - ФОТО

У Києві розпочався "марш за імпічмент", який напередодні анонсував лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі.

У парку Шевченка зібралося понад три сотні прихильників Саакашвілі із плакатами: "Імпічмент президенту Порошенку", повідомляє "Громадське".

Хода запланована від парку Шевченка до Майдану Незалежності по вулиці Володимирській. На Європейській площі в учасників акції запланований мітинг-віче.



Фото: "Громадське"

"Ми... висували дуже прості вимоги - ухвалити закон про імпічмент, створити антикорупційний суд, прийняти новий закон про вибори та скасувати депутатську недоторканність. Натомість ми отримали політичний терор та репресії, арешти, переслідування і сфабриковані кримінальні справи", - зазначено у повідомленні, яке розміщено на сторінці Саакашвілі у Facebook.