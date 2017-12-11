У Києві провели "Марш обурених", - ФОТО

Близько 400 людей пройшли ходою у центрі Києва з вимогою прийняти закон про імпічмент та Антикорупційний суд.

Про це повідомляє "Громадське".

Протестувальники зупинилися поблизу Адміністрації президента та вигукують "імпічмент".

Вони тримають в руках національні прапори, червоно-чорні та прапорами "Руху нових сил". Зокрема близько 300 правоохоронців забезпечують порядок у центрі Києва. "Правоохоронці супроводжуватимуть учасників до Верховної Ради України, аби не допустити провокацій та порушень правопорядку", - наголосили у прес-службі поліції. Згодом активісти вирушили колоною до площі Конституції. Їхній шлях пролягає через вулицю Банкову. Так званий "Марш обурених" раніше анонсував лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі.

Фото: "Укрінформ" На чолі маршу депутати Верховної Ради Сергій Лещенко (БПП), Юрій Дерев'янко та Юрій Левченко (позафракційні).

Учасники акції мають намір провести ходу центом Києва до наметового містечка на вулиці Грушевського. Також Саакашвілі анонсував нові вимоги до влади.

Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

Ініціаторами акції є представники "Руху Нових сил" екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі і ряду інших політичних сил і рухів. У перші дні акції правопорядок в місцях її проведення охороняли в посиленому режимі поліцейські і бійці Нацгвардії. Число учасників протесту скоротилося від декількох тисяч на початку до декількох сотень на даний час. Кілька разів між протестуючими і силовиками виникали конфлікти, в цілому внаслідок зіткнень постраждали кілька людей.