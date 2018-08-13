Приїзд місії МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку, - НБУ
У НБУ вважають це свідченням незмінності курсу України на проведення реформ і поліпшення перспектив виділення фінансової допомоги фонду.
"Приїзд місії МВФ в Київ – крок до зниження невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації в українській економіці та поліпшення очікувань учасників ринку", – заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє прес-служба банку.
Як заявляють у НБУ, наближення перспективи отримання фінансування від МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку України, а також покращить можливості уряду залучити на міжнародних ринках капіталу боргові ресурси, необхідні для здійснення пікових виплат за державним боргом у 2018-2020 роках, на прийнятних умовах, попри послаблення апетиту інвесторів до активів ринків, що розвиваються.
Нагадаємо, що 13 серпня стало відомо, що місія МВФ працюватиме в Києві в період із 6 до 19 вересня "для обговорення останніх економічних подій і економічної політики".
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