Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Приїзд місії МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку, - НБУ

Візит відбудеться на тлі падіння за останній період курсу національної валюти
Національний банк України вітає візит місії Міжнародного валютного фонду в Київ, запланований на початок вересня.
Приїзд місії МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку, - НБУ Фото: finclub.net

У НБУ вважають це свідченням незмінності курсу України на проведення реформ і поліпшення перспектив виділення фінансової допомоги фонду.

"Приїзд місії МВФ в Київ – крок до зниження невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації в українській економіці та поліпшення очікувань учасників ринку", – заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє прес-служба банку.

Як заявляють у НБУ, наближення перспективи отримання фінансування від МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку України, а також покращить можливості уряду залучити на міжнародних ринках капіталу боргові ресурси, необхідні для здійснення пікових виплат за державним боргом у 2018-2020 роках, на прийнятних умовах, попри послаблення апетиту інвесторів до активів ринків, що розвиваються.

Нагадаємо, що 13 серпня стало відомо, що місія МВФ працюватиме в Києві в період із 6 до 19 вересня "для обговорення останніх економічних подій і економічної політики".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 08 2018 21:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.