Приїзд місії МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку, - НБУ

Національний банк України вітає візит місії Міжнародного валютного фонду в Київ, запланований на початок вересня.

У НБУ вважають це свідченням незмінності курсу України на проведення реформ і поліпшення перспектив виділення фінансової допомоги фонду.

"Приїзд місії МВФ в Київ – крок до зниження невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації в українській економіці та поліпшення очікувань учасників ринку", – заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє прес-служба банку.

Як заявляють у НБУ, наближення перспективи отримання фінансування від МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку України, а також покращить можливості уряду залучити на міжнародних ринках капіталу боргові ресурси, необхідні для здійснення пікових виплат за державним боргом у 2018-2020 роках, на прийнятних умовах, попри послаблення апетиту інвесторів до активів ринків, що розвиваються.

Нагадаємо, що 13 серпня стало відомо, що місія МВФ працюватиме в Києві в період із 6 до 19 вересня "для обговорення останніх економічних подій і економічної політики".