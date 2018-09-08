CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля контрольного пункту "Мар’їнка" представник Прикордонної служби підірвався на невідомому вибуховому пристрої.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прикордонник підірвався біля КП "Мар’їнка"
Він отримав чисельні осколкові поранення спини та голови
Фото: google.com
Це сталося 8 серпня, близько 15-ї години, повідомляє Державна прикордонна служба України.
Військовослужбовець Краматорського прикордонного загону виконував завдання з прикриття контрольного пункту.
Пораненого госпіталізували, він отримує спеціалізовану медичну допомогу, його стан здоров’я – середньої тяжкості.
Про цей факт повідомлено штабу ООС та іншим правоохоронним органам. Встановлюють обставини події.
Також, контрабандисти підстрелили з травматичної зброї офіцера прикордонної служби в Закарпатській області. Двох нападників затримали, особу третього встановлюють.
Додамо, на Донбасі військові сапери знищили 50 протипіхотних мін ПМН-2, які були завезені з Російської Федерації.
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09 08 2018 09:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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