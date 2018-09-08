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Прикордонник підірвався біля КП "Мар’їнка"

Він отримав чисельні осколкові поранення спини та голови
Біля контрольного пункту "Мар’їнка" представник Прикордонної служби підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
Прикордонник підірвався біля КП "Мар’їнка" Фото: google.com

Це сталося 8 серпня, близько 15-ї години, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Військовослужбовець Краматорського прикордонного загону виконував завдання з прикриття контрольного пункту.

Пораненого госпіталізували, він отримує спеціалізовану медичну допомогу, його стан здоров’я – середньої тяжкості.

Про цей факт повідомлено штабу ООС та іншим правоохоронним органам. Встановлюють обставини події.

Також, контрабандисти підстрелили з травматичної зброї офіцера прикордонної служби в Закарпатській області. Двох нападників затримали, особу третього встановлюють.

Додамо, на Донбасі військові сапери знищили 50 протипіхотних мін ПМН-2, які були завезені з Російської Федерації.

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09 08 2018 09:35
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