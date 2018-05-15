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Прикордонний пес запобіг перевезенню контрабанди

Громадянин литви намагався перевезти через кордон 26 кг наркотиків
Вчора в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Сеньківка", що в Чернігівській області, прикордонники завадили громадянину Литви перевезти через кордон 26 кг речовини, яка за зовнішніми ознаками схожа на наркотичні засоби.
Прикордонний пес запобіг перевезенню контрабанди Фото: dpsu.gov.ua
"Для перетину кордону 22-річний чоловік обрав "зелений" коридор, демонструючи, що не має заборонених для перевезення речей. Однак у ході огляду автомобіля спрацював натренований на пошук наркотичних речовин прикордонний собака Альфа. Автомобіль направили на поглиблену перевірку, де після демонтажу конструктивних елементів кузова виявили спеціально обладнаний сховок. В ньому знаходилися 26 пакунків з порошкоподібною речовиною загальною вагою 26 кг. За зовнішніми ознаками частина речовини схожа на героїн, а інша на медичний опіум", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua
 

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua
 
Зазначається, що цей молодий чоловік є громадянином Литви.
 

По факту контрабанди направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 305 "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів"  Кримінального Кодексу України.

Наразі виявлена речовина правоохоронними органами вилучена для проведення експертизи.

Нагадаємо, що на Київській митниці п'ять кілограмів кокаїну намагались приховати у коробках з роликовими ковзанами.

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15 05 2018 10:53
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