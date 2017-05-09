Присутність росіян у миротворчій місії на Донбасі є неможливою, - МЗС

Україна готова опрацьовувати питання розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі.

Постійному представництву України в Нью-Йорку дано доручення провести відповідні консультації з делегацією в РБ ООН, йдеться в офіційній заяві МЗС України.

Водночас у МЗС наголошують, що присутність росіян у миротворчій місії є неможливою.

"У разі прийняття рішення про запровадження операції з підтримання миру (ОПМ), не може бути й мови про присутність військового чи іншого персоналу сторони-агресора на території України під виглядом миротворців, оскільки це суперечитиме базовим принципам миротворчої діяльності ООН", – йдеться в коментарі.

Також в МЗС підкреслили, що рівною мірою не може йти мови про отримання згоди на проведення ОПМ від незаконних збройних формувань, які діють на території ОРДЛО за підтримки, фінансування і матеріально-технічного забезпечення з боку РФ.

"Метою такої операції мало б стати забезпечення тривалого миру в окремих районах Донецької і Луганської областей України на основі Мінських домовленостей та з дотриманням основоположних принципів і норм Статуту ООН з одночасним посиленням присутності СММ ОБСЄ", – зазначають дипломати.

Там нагадують, що відповідну ініціативу Президент України Петро Порошенко офіційно надіслав до ООН ще в березні 2015 року.

"Відтоді Росія як держава-агресор постійно саботувала пропозиції України, відмовляючись розглядати наше звернення в РБ ООН і навіть стверджуючи, як це було в червні 2016 року, що Україна не зверталася до РБ", – зазначають в МЗС.

За словами дипломатів, оприлюднена ЗМІ інформація про заяву президента РФ свідчить про чергове намагання Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо-українським конфліктом та спотворити саму ідею та цілі запровадження миротворчої операції.

"Водночас, Україна як послідовний прихильник ініціативи розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі готова опрацьовувати це питання. У цьому зв’язку Постпредству України в Нью-Йорку дано доручення провести відповідні консультації з делегаціями в РБ ООН", – йдеться в заяві МЗС.

У відомстві наголошують, що "неухильне дотримання російською стороною сталого та повного режиму припинення вогню, оголошеного наприкінці серпня у зв’язку з початком навчального року, має створити сприятливе підґрунтя для початку діалогу з метою розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі".

Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.