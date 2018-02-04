ПриватБанк подав до суду на аудитора "великої четвірки" позов на $3 млрд
Банк звинувачує аудиторські компанії в порушенні своїх обов'язків під час перевірки фінансової звітності банку за 2013-2015 роки, - повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу фінустанови.
У липні 2017 року правління Національного банку України виключило компанію "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" із реєстру аудиторських фірм, які мають право перевіряти банки. Таке рішення НБУ пояснив тим, що висновки PwC не відображали ризиків роботи ПриватБанку, що в підсумку стало причиною його неплатоспроможності, націоналізації і великих витрат держави на капіталізацію.
У січні того ж року начальник відділу оцінки та моніторингу застав Департаменту управління ризиками НБУ Тетяна Сірош заявила, що PricewaterhouseCoopers в Україні має бути закритий у зв'язку з неякісною оцінкою застав Приватбанку. "Усі їхні звіти, які ми бачили, містили серйозні недоліки, від чого ставали неякісними і непрофесійними", - заявляла вона.
Довідка: PricewaterhouseCoopers (PwC) – це міжнародна мережа компаній, що пропонують професійні послуги в сфері консалтингу та аудиту. Компанія існує більш ніж 160 років і входить до так званої "великої четвірки" аудиторських компаній. Штаб-квартира мережі розташована в Лондоні.
Нагадаємо, що в липні 2017 року Національний банк України виключив ПрайсвотерхаусКуперс з реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.
Підставою для прийняття такого рішення стало підтвердження ПрайсвотерхаусКуперс недостовірної інформації про фінансово-господарську діяльність Приватбанку, зокрема, розміру кредитного ризику та регулятивного капіталу. Також повідомлялося, що висновки ПрайсвотерхаусКуперс не відображали реальних ризиків роботи Приватбанку, які стали причиною визнання банку неплатоспроможним, його націоналізації та суттєвих видатків держави на капіталізацію.
PwC була аудитором Приватбанку з середини 1990-х років. Компанія заявляє, що "аудит фінансової звітності Приватбанку за 2015 рік проводився відповідно до міжнародних стандартів аудиту", в тому числі щодо правочинів із заінтересованістю.
На початку цього року ПрайсвотерхаусКуперс подала до суду на Національний банк.
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