"ПриватБанк" програв екс-дружині Боголюбова 500 млн грн
Першу перемогу Боголюбова здобула 1 листопада 2017 року, коли Жовтневий районний суд Дніпропетровська частково задовольнив її позов до "ПриватБанку": розірвав кілька депозитних договорів, укладених позивачем і відповідачем в 2014-2016 роках, і стягнув з Приватбанку на користь Олени Боголюбової 15,7 млн доларів, 1,8 млн євро і 30,4 млн грн (сумарно - 500 млн грн).
13 квітня Апеляційний суд Дніпропетровської області відхилив скарги Приватбанку і НБУ на рішення суду першої інстанції, інформує FinClub з посиланням на прес-службу Нацбанку.
Національний банк не буде зупинятися і має намір оскаржити рішення в касаційному порядку.
Нагадаємо, екс-співвласник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов публічно розповідав, що в ході націоналізації "ПриватБанку" були списані (примусово конвертовані в акції банку) в т.ч. вклади його колишньої дружини, з якою він розлучився 11 років тому.
Під вказану операцію bail-in у "ПриватБанку" потрапили кошти пов’язаних осіб та вклади інших інвесторів загальним обсягом 29,4 млрд грн. Після цього Фонд гарантування продав "ПриватБанк" для Міністерства фінансів за 1 грн.
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