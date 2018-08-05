"ПриватБанк" програв екс-дружині Боголюбова 500 млн грн

Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив у силі рішення суду першої інстанції про стягнення з "ПриватБанку" 500 мільйонів гривень на користь колишньої дружини екс-співвласника банку Олени Боголюбової.

Першу перемогу Боголюбова здобула 1 листопада 2017 року, коли Жовтневий районний суд Дніпропетровська частково задовольнив її позов до "ПриватБанку": розірвав кілька депозитних договорів, укладених позивачем і відповідачем в 2014-2016 роках, і стягнув з Приватбанку на користь Олени Боголюбової 15,7 млн ​​доларів, 1,8 млн євро і 30,4 млн грн (сумарно - 500 млн грн).

13 квітня Апеляційний суд Дніпропетровської області відхилив скарги Приватбанку і НБУ на рішення суду першої інстанції, інформує FinClub з посиланням на прес-службу Нацбанку.

Національний банк не буде зупинятися і має намір оскаржити рішення в касаційному порядку.

Нагадаємо, екс-співвласник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов публічно розповідав, що в ході націоналізації "ПриватБанку" були списані (примусово конвертовані в акції банку) в т.ч. вклади його колишньої дружини, з якою він розлучився 11 років тому.

Під вказану операцію bail-in у "ПриватБанку" потрапили кошти пов’язаних осіб та вклади інших інвесторів загальним обсягом 29,4 млрд грн. Після цього Фонд гарантування продав "ПриватБанк" для Міністерства фінансів за 1 грн.