"ПриватБанк" відновив всі операції, на які були накладені обмеження після націоналізації
"Упродовж останніх трьох днів, коли працювала тимчасова адміністрація, були накладені деякі обмеження на діяльність банку. Але сьогодні рішенням правління всі ці обмеження знято. Всі наші клієнти зможуть до кінця дня отримати повний набір послуг, який раніше надавався Нацбанком. Будуть розблоковані кореспондентські рахунки, відновлено нарахування відсотків, буде працювати в належному режимі система SWIFT, будуть видаватися кредити овердрфат і так далі", - заявив новий голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак в ході брифінгу, повідомляє LB.ua.
Представляти його як нового голову правління в Дніпро приїхав міністр фінансів Олександр Данилюк.
Раніше Олександр Шлапак, звертаючись до клієнтів та працівників банку, заявив, що банк працює в звичайному режимі.
Нагадаємо, що під час націоналізації ПриватБанку борги фінустанови перед утримувачами єврооблігацій були конвертовані в капітал банку.
Окрім того, S&P Global Ratings понизило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги контрагента українського ПАТ КБ "ПриватБанк" з "B-/C" до "R/R (під наглядом органів державного регулювання).
Також сьогодні у Мінфіні запевнили, що система "Приват24" працюватиме надалі.
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