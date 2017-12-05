"Приватбанк" видав десятки мільярдів гривень кредитів фіктивним фірмам перед націоналізацією, - ЗМІ

Жодна з цих фірм не займається реальною господарською діяльністю, усі вони мають в уставному капіталі в середньому не більше 1000 гривень, а їхні засновники та директори – це люди, що не мають стосунку до бізнесу

Напередодні націоналізації "Приватбанк" оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності.

Такого висновку дійшли журналісти програми "Схеми", отримавши доступ та проаналізувавши аудиторський звіт профінансово-господарську діяльноість банку, складений аудиторською фірмою Ernst&Young.

Результати розслідування показали, що жодна з цих фірм не займається реальною господарською діяльністю, усі вони мають в уставному капіталі в середньому не більше 1000 гривень, а їхні засновники та директори – це люди, що не мають стосунку до бізнесу.



"Схеми"

Отримавши адреси головних офісів фірм-боржників, журналісти виявили, що за адресами реєстрації цих фірм, їхніх засновників та керівників або нікого не немає, або там перебувають зовсім інші люди.



Офіс "Арготрейд Лтд", яка винна Приватбанку понад 4,5 мільярда гривень, вмістився у маленькій напівпорожній кімнатці.

Фото: "Схеми"



У Запоріжжі на автомобільній заправці зареєстрована фірма "Бізнес пром інновація", яка винна Приватбанку понад 4,5 мільярда гривень.

Фото: "Схеми"

За реєстрацією інших фірм розташовані вже нові компанії. Додзвонитись за вказаними номерами телефонів журналістам теж не вдалось.

"Виходить, що коли банк був приватним – він роздав понад 100 мільярдів гривень фірмам-бульбашкам. А зараз ті винні гроші вже державному "Приватбанку". І якщо не повернуть, то за них розрахуються звичайні громадяни – платники податків, – тому що держава вже влила в установу облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 100 мільярдів гривень, щоб він не збанкрутував", – йдеться в матеріалі журналістів програми "Схеми".

Колишні акціонери банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов теж відмовились спілкуватись з журналістами.

Матеріали аудиту Ernst&Young, до якого вдалось отримати доступ "Схемам", – це останній перед націоналізацією "ПриватБанку" незалежний звіт, документ датований 22 листопада 2016 року. Компанія відмовилась коментувати результати звіту.

У Нацбанку кажуть, що у позичальників ще є час, щоб повернути кошти –до 1 липня.

"Якщо ж цього не відбудеться, то, звичайно ж, власник нинішній "Приватбанку" – Міністерство фінансів, менеджмент "Приватбанку", його незалежна наглядова рада повинні почати ті процеси, які роблять всі банки, коли позичальники не погашають кредити. Це претензійна робота, це суди з метою повернути активи, які були виведені з банку", – заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Нагадаємо, голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що екс-власники "Приватбанку" вивели 16 млрд гривень в ніч перед націоналізацією.

Також Генеральна прокуратура України підозрює попереднє керівництво "ПриватБанку" в наданні пов'язаним фірмам свідомо невигідних для банку кредитів у період рефінансування Нацбанку.

У грудні 2016 року "Приватбанк", 49,9% якого належали олігарху Ігорю Коломойському, був націоналізований рішенням українського уряду.