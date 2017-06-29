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Приватбанк запропонував перевести чиновників на Linux

Приватбанк готовий забезпечити надання необхідного програмного продукту, консультацій і встановлення захищених операційних систем всім держорганам
Приватбанк готовий надати органам державної влади, відомствам, держкомпаніям і органам місцевої влади готове рішення корпоративних операційних систем на базі PrivatLinux, яке забезпечить захист даних від кібератак.
Приватбанк запропонував перевести чиновників на Linux Фото:unian.ua

Про це повідомив голова правління Приватбанку Олександр Шлапак, пише FinClub.

За його словами, корпоративна операційна система Приватбанку показала свою виняткову стійкість до кіберзагроз, адже за період вірусної атаки в мережі Приватбанку не було зафіксовано епідемії заражень на більш ніж 20 тис. робочих станцій.

"Сьогодні в рамках своєї стратегії "Приват.Share" наш банк готовий поділитися з державою, органами влади, всіма зацікавленими структурами і колегами-банкірами готовим до впровадження рішенням, яке дозволить захистити дані та забезпечити безперебійну роботу органів влади в разі подібних кіберзагроз", – заявив він.

"Ми готові допомогти встановити системи PrivatLinux, витрати на впровадження яких будуть мінімальними в порівнянні з будь-якими іншими рішеннями", – сказав Шлапак.

Приватбанк готовий забезпечити надання необхідного програмного продукту, консультацій і встановлення захищених операційних систем всім держорганам.

Приватбанк, його електронні комплекси та Приват24 не зафіксували хакерських атак або спроб втручання в роботу систем. В установі запевняли, що всі банкомати і термінали Приватбанку працюють в штатному режимі.

Нагадаємо, за останні дві доби до Національної поліції України з повідомленнями про блокування роботи комп'ютерної техніки вірусом-шифрувальником звернулися 1508 юридичних та фізичних осіб.

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29 06 2017 20:35
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