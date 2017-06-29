Приватбанк запропонував перевести чиновників на Linux

Приватбанк готовий надати органам державної влади, відомствам, держкомпаніям і органам місцевої влади готове рішення корпоративних операційних систем на базі PrivatLinux, яке забезпечить захист даних від кібератак.

Про це повідомив голова правління Приватбанку Олександр Шлапак, пише FinClub.

За його словами, корпоративна операційна система Приватбанку показала свою виняткову стійкість до кіберзагроз, адже за період вірусної атаки в мережі Приватбанку не було зафіксовано епідемії заражень на більш ніж 20 тис. робочих станцій.

"Сьогодні в рамках своєї стратегії "Приват.Share" наш банк готовий поділитися з державою, органами влади, всіма зацікавленими структурами і колегами-банкірами готовим до впровадження рішенням, яке дозволить захистити дані та забезпечити безперебійну роботу органів влади в разі подібних кіберзагроз", – заявив він.

"Ми готові допомогти встановити системи PrivatLinux, витрати на впровадження яких будуть мінімальними в порівнянні з будь-якими іншими рішеннями", – сказав Шлапак.

Приватбанк готовий забезпечити надання необхідного програмного продукту, консультацій і встановлення захищених операційних систем всім держорганам.

Приватбанк, його електронні комплекси та Приват24 не зафіксували хакерських атак або спроб втручання в роботу систем. В установі запевняли, що всі банкомати і термінали Приватбанку працюють в штатному режимі.

Нагадаємо, за останні дві доби до Національної поліції України з повідомленнями про блокування роботи комп'ютерної техніки вірусом-шифрувальником звернулися 1508 юридичних та фізичних осіб.