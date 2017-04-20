Путін має намір відокремити Донбас за рахунок інтеграції з Росією, - Bloomberg
Публічно російський уряд підтримує мирні домовленості, але реальна стратегія Путіна в Україні полягає в повному поділі двох прикордонних районів шляхом поступової інтеграції з Росією, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля.
На руку Кремлю відіграє економічна блокада Донбасу з боку українських активістів. Поступово Росія вибудовує ключові економічні зв'язки з так званими "ДНР" і "ЛНР". При цьому, в плани Росії не входить офіційне їх визнання.
Як приклад наводиться зменшення тарифів на транспортування вугілля і залізної руди в пункти поблизу районів, контрольованих бойовиками, де металургійна промисловість забезпечує більшість робочих місць. Це дозволить РФ замінити українські поставки, зупинені Києвом, і забезпечити стале функціонування металургійних заводів, вважають джерела Bloomberg.
Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов не виключає, що спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" можуть бути підготовкою до наступальної операції.
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