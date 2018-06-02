Путін оприлюднив свої доходи за шість років

Згідно з даними ЦВК, він заробив 38,5 мільйонів рублів за шість років

Центральна виборча комісія Росії опублікувала подані президентом Володимиром Путіним звіти про доходи і майно.

Про це йдеться в опублікованому звіті на сайті ЦВК Росії.

Відповідно до наданої Путіним інформації, джерелами його доходів стали президентська зарплата, військова пенсія та вклади у банках. Завдяки ним, за 6 років Путін заробив 38,5 мільйонів рублів.

У документі зазначається, що Путін має 13 рахунків у банках, а загальна сума на них складає 13,8 мільйонів рублів.

Крім того, Путін задекларував, що йому належить одна квартира у Санкт-Петербурзі, площею 77 кв. метрів і гараж на 18 кв. метрів у тому ж місті.

Також очільник Кремля заявив, що має декілька машин. Серед них - ГАЗ 21М 1960 року випуску, ГАЗ – 21М, 1965 р.в., ВАЗ-2121 Нива, 2009 р.в., причіп автомобільный "Скиф", 1987 р.в.

Ще Путін задекларував, що має 230 акцій банку "Санкт-Петербург".

У графі "Зобов'язання майнового характеру" містяться квартира на 153,7 кв. м у Москві (у безстроковому користуванні) та одне гаражне місце у Петербурзі на 18 кв. м.