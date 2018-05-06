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Путін про повернення Криму Україні: Немає таких умов і бути не може

Президент РФ стверджує, що Крим увійшов до складу Росії не внаслідок вторгнення російських військ, а внаслідок волевиявлення кримчан на відкритому референдумі
Президент Росії Володимир Путін виключає повернення окупованого Криму Україні на будь-яких умовах.
Путін про повернення Криму Україні: Немає таких умов і бути не може Фото:interfax.ru

"Немає таких умов і бути не може", - відповів Путін в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF на питання, що має статися, щоб Росія повернула Крим Україні.

Путін в черговий раз назвав події лютого 2014 року в Україні "збройним переворотом" і пояснив дії російської армії на півострові.

"Наша армія перебувала в Криму на законних підставах, за договором там знаходилася наша військова база. Перше, що ми зробили, - ми збільшили свій контингент для охорони наших збройних сил там, наших військових об'єктів, на які ми бачили, вже готуються різні замахи і посягання. Ось з чого все почалося", - додав Путін.

Він стверджує, що Крим увійшов до складу Росії не внаслідок вторгнення російських військ, а внаслідок волевиявлення кримчан на відкритому референдумі.

Додамо, що Путін заявив, що для Росії важливо, щоб на території України не з'явилися нові комплекси протиракетної оборони, які б стримували російський ядерний потенціал.

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05 06 2018 10:37
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