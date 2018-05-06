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Путін назвав умови вирішення конфлікту з Україною

Президент Росії не хочу, щоб Україна вступала в НАТО
Президент РФ Володимир Путін заявив, що для Росії важливо, щоб на території України не з'явилися нові комплекси протиракетної оборони, які б стримували російський ядерний потенціал.
Путін назвав умови вирішення конфлікту з Україною Фото: gettyimages.com

"Для нас, для Росії, важливо, щоб на території України не з'явилися які‑небудь військові об'єкти, які загрожували б нашій безпеці. Наприклад, нові комплекси протиракетної оборони, які б прагнули присікати наш ядерний потенціал. Так, для нас це важливо, я не приховую", - заявив Путін в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF, текст якого опублікувала прес-служба Кремля.

У відповідь на запитання про те, чи вирішилася б "українська проблема", якби Україна оголосила себе нейтральною країною і не вступала б в НАТО, Путін сказав: "Це одна з проблем, але не єдина"

"Я вже говорив про обмеження у сфері використання рідних мов для національних меншин. Прийнятий закон про мову в Україні, який критикувався, в тому числі і в Європі, але він діє. І це значною мірою ускладнює ситуацію в Україні. А я нагадаю, ідеологи української незалежності, українські націоналісти ще в XIX столітті говорили про необхідність формування самостійної, незалежної від Росії української держави. Але багато хто з них говорили про необхідність збереження дуже хороших відносин з Росією, говорили про необхідність формування незалежної української держави на федеративних засадах і так далі", - розповів глава РФ.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін фактично визнав, що Росія постачає боєприпаси на Донбас.

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05 06 2018 09:38
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