Путін визнав постачання російських боєприпасів на Донбас

"Я коли про це думаю, на мене це справляє сильне враження"

Президент Росії Володимир Путін фактично визнав, що Росія постачає боєприпаси на Донбас.

"Сьогоднішнє керівництво України говорить мені, що від боєприпасів, які надходять з Росії, гинуть військовослужбовці української армії. Я коли про це думаю, на мене це справляє сильне враження. Я вважаю насправді, що там усі наші. Але мені завжди хочеться запитати, від яких снарядів і куль гинуть мирні громадяни Донбасу. Треба говорити про те, як припинити все це, як досягти миру, а не про боєприпаси ", - сказав Путін у фільмі телеведучого Володимира Соловйова "Миропорядок 2018". Фільм розміщено на сторінці Соловйова у "ВКонтакте".

Говорячи про події Євромайдану, Путін заявив, що на Заході "мусили розуміти", що це відбувається поруч з російським кордоном, а в Україні багато людей, які пов'язують себе з Росією.

"Заради чого все це зараз відбувається? Заради злиднів? Заради нелегальної роботи з використанням туристичних віз?" - заявив він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що Москву могли свідомо підвести до анексії Криму.