Путін визнав постачання російських боєприпасів на Донбас
"Сьогоднішнє керівництво України говорить мені, що від боєприпасів, які надходять з Росії, гинуть військовослужбовці української армії. Я коли про це думаю, на мене це справляє сильне враження. Я вважаю насправді, що там усі наші. Але мені завжди хочеться запитати, від яких снарядів і куль гинуть мирні громадяни Донбасу. Треба говорити про те, як припинити все це, як досягти миру, а не про боєприпаси ", - сказав Путін у фільмі телеведучого Володимира Соловйова "Миропорядок 2018". Фільм розміщено на сторінці Соловйова у "ВКонтакте".
Говорячи про події Євромайдану, Путін заявив, що на Заході "мусили розуміти", що це відбувається поруч з російським кордоном, а в Україні багато людей, які пов'язують себе з Росією.
"Заради чого все це зараз відбувається? Заради злиднів? Заради нелегальної роботи з використанням туристичних віз?" - заявив він.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що Москву могли свідомо підвести до анексії Криму.
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