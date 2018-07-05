ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Росії Володимир Путін вніс на розгляд Держдуми пропозицію про призначення Дмитра Медведєва прем'єр-міністром.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін запропонував кандидатуру Медведєва на пост прем'єра
Раніше російський уряд пішов у відставку
Володимир Путін, Дмитро Медведєв. Фото: buro247.ru
"Відповідно до пункту "а" статті 83 та статтею 111 Конституції Російської Федерації Президент вніс кандидатуру Дмитра Медведєва для отримання згоди Державної Думи на призначення його Головою Уряду Російської Федерації", - сказано в повідомленні прес-служби Кремля.
Як повідомляв iPress.ua, уряд Росії склав повноваження після інавгурації президента Росії Володимира Путіна.
Додамо, що після того, як уряд склав повноваження, прем'єр-міністр і міністри переходять в статус "тимчасово виконуючих обов'язки". Не пізніше двох тижнів президент повинен внести до Держдуми пропозицію про кандидатуру прем'єра.
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