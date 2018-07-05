Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Путін запропонував кандидатуру Медведєва на пост прем'єра

Раніше російський уряд пішов у відставку
Президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд Держдуми пропозицію про призначення Дмитра Медведєва прем'єр-міністром.
Путін запропонував кандидатуру Медведєва на пост прем Володимир Путін, Дмитро Медведєв. Фото: buro247.ru

"Відповідно до пункту "а" статті 83 та статтею 111 Конституції Російської Федерації Президент вніс кандидатуру Дмитра Медведєва для отримання згоди Державної Думи на призначення його Головою Уряду Російської Федерації", - сказано в повідомленні прес-служби Кремля.

Як повідомляв iPress.ua, уряд Росії склав повноваження після інавгурації президента Росії Володимира Путіна.

Додамо, що після того, як уряд склав повноваження, прем'єр-міністр і міністри переходять в статус "тимчасово виконуючих обов'язки". Не пізніше двох тижнів президент повинен внести до Держдуми пропозицію про кандидатуру прем'єра.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 05 2018 15:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.