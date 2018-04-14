П'яний одесит "замінував" Соборну площу після сварки з дружиною
Удень 14 квітня на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що Соборна площа в Одесі замінована. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, кінологи з собаками та працівники Вибухотехнічного управління ГУНП.
"Оперативники Портофранківського відділення поліції Приморського ВП в ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів встановили та затримали 41-річного одесита, який надав неправдиве повідомлення про замінування Соборної площі. Після конфлікту з дружиною чоловік вживав алкогольні напої. Напідпитку вирішив повідомити про замінування, аби в такий спосіб "вгамувати емоції", – розповіли у Приморському відділі поліції.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Києві чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за неправдиві повідомлення про мінування метро.
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