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П'ять населених пунктів у Запорізькій та Луганській області залишилися без електрики через негоду

Зі снігових заметів працівники ДержНС витягли 62 автомобілі
У результаті погіршення погодних умов в Україні залишаються знеструмленими п'ять населених пунктів у двох областях.
П Фото: з вільних джерел

"В результаті ускладнення погодних умов без електропостачання залишаються 5 населених пунктів (Запорізька - 1 і Луганська - 4). До відновних робіт залучено бригади обленерго", - йдеться в повідомленні ДержНС.

Водночас, транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено. Для цього від "Укравтодору" було залучено 701 особу та 469 одиниць техніки.

Зараз в режимі чергування перебуває 1621 особа і 1203 одиниці техніки. Важку інженерну техніку ДержНС до розчищення доріг наразі не залучали.

Рятувальники попереджають, що на дорогах місцями ожеледиця.

"Протягом доби було надано допомогу в буксируванні 62 транспортних засобів, в яких перебували 77 осіб. Для надання допомоги від ДержНС залучали 215 осіб та 56 одиниць техніки", - розповіли у відомстві.

Також, у Запорізькій області рух на трасах відновлюється після того, як був закритий через сніговий циклон.

 
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05 01 2019 13:18
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