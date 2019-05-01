П'ять населених пунктів у Запорізькій та Луганській області залишилися без електрики через негоду
"В результаті ускладнення погодних умов без електропостачання залишаються 5 населених пунктів (Запорізька - 1 і Луганська - 4). До відновних робіт залучено бригади обленерго", - йдеться в повідомленні ДержНС.
Водночас, транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено. Для цього від "Укравтодору" було залучено 701 особу та 469 одиниць техніки.
Зараз в режимі чергування перебуває 1621 особа і 1203 одиниці техніки. Важку інженерну техніку ДержНС до розчищення доріг наразі не залучали.
Рятувальники попереджають, що на дорогах місцями ожеледиця.
"Протягом доби було надано допомогу в буксируванні 62 транспортних засобів, в яких перебували 77 осіб. Для надання допомоги від ДержНС залучали 215 осіб та 56 одиниць техніки", - розповіли у відомстві.
Також, у Запорізькій області рух на трасах відновлюється після того, як був закритий через сніговий циклон.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.