ПОЛІТИКА НОВИНИРада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії запросити на засідання у вівторок, 30 жовтня, представників так званих "ДНР" та "ЛНР".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії запросити на засідання представників "ЛНР" і "ДНР"
Також вісім європейських членів РБ у спільній заяві заявили про повну підтримку незалежності та територіальної цілісності України
Фото: webtv.un.org
Про це повідомляють у прес-службі ООН.
"Члени Ради безпеки Організації об'єднаних націй відхилили пропозицію Російської Федерації запросити для участі в засіданні СБ по Україні представників "ДНР" і "ЛНР", – йдеться в повідомленні.
Окрім того, перед початком засідання група 8 європейських членів РБ у спільній заяві "підтвердила позицію Євросоюзу по Україні, заявила про повну підтримку незалежності та територіальної цілісності України і засудила так звані "вибори "в ДНР".
Нагадаємо, засідання Радбезу щодо ситуації в Україні розпочалося у Нью-Йорку у вівторок, 30 жовтня.
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30 10 2018 22:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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