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Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії запросити на засідання представників "ЛНР" і "ДНР"

Також вісім європейських членів РБ у спільній заяві заявили про повну підтримку незалежності та територіальної цілісності України
Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії запросити на засідання у вівторок, 30 жовтня, представників так званих "ДНР" та "ЛНР".
Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії запросити на засідання представників "ЛНР" і "ДНР" Фото: webtv.un.org

Про це повідомляють у прес-службі ООН.

"Члени Ради безпеки Організації об'єднаних націй відхилили пропозицію Російської Федерації запросити для участі в засіданні СБ по Україні представників "ДНР" і "ЛНР", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, перед початком засідання група 8 європейських членів РБ у спільній заяві "підтвердила позицію Євросоюзу по Україні, заявила про повну підтримку незалежності та територіальної цілісності України і засудила так звані "вибори "в ДНР".

Нагадаємо, засідання Радбезу щодо ситуації в Україні розпочалося у Нью-Йорку у вівторок, 30 жовтня.

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30 10 2018 22:46
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