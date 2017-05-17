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Рада підтримала збільшення мінімального розміру аліментів

Платити потрібно буде від 700-900 гривень
Верховна Рада збільшила мінімальний розмір аліментів на одну дитину з 30% до 50% прожиткового мінімуму для дітей.
Рада підтримала збільшення мінімального розміру аліментів Фото: xn--80aqf6ah.com.ua

За прийняття в цілому законопроекту №4928 проголосували 226 депутатів.

Зараз прожитковий мінімум для дітей віком до шести років дорівнює 1 426 гривень, для дітей віком від шести до 18 років - 1777 гривень.

Також законом встановлено, що спосіб стягнення аліментів визначає той з батьків, з ким проживає дитина, - інформують "Українські новини".

Документ прописує, що аліменти є власністю дитини, а той з батьків, на чиє ім'я їх виплачують, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

Крім того, стягувач аліментів має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - 1/4 заробітку (доходу) платника аліментів, на двох дітей - 1/3, на трьох і більше дітей - половини заробітку, але не більш ніж 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Нагадаємо, з 1 вересня 2017 року припиниться набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних шкіл, дітей навчатимуть в інклюзивних класахзагальноосвітніх навчальних закладів.

 
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17 05 2017 12:19
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