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Рада погодила договірні засади взаємодії споживача комунальних послуг з управителями

Також з надавачами комунальних послуг, водоканалами, теплоенерго, компаніями з поводження з відходами, електроенергетиками, газовиками
Верховна Рада України ухвалила законопроект 1581-д про житлово-комунальні послуги. Таке рішення підтримали 262 народних депутатів.
Рада погодила договірні засади взаємодії споживача комунальних послуг з управителями Фото: np.pl.ua

"Законопроект сьогодні має вирішальне значення для того, щоб не гальмувався процес реформування сфери житлово-комунальних  послуг, і щоб в кінці кінців ті ЖЕКи, яких люди вже хочуть замінити на своїх управителів, з якими вони зможуть домовлятися по вартості надання  житлово-комунальних послуг, щоб  в кінці кінців цей процес розпочався", - зазначила заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Олена Бабак, інформує 112 Україна.

За її словами, даний законопроект запроваджує договірні засади взаємодії споживача з управителями і з усіма надавачами комунальних послуг, водоканалами, теплоенерго, компаніями з поводження з відходами, електроенергетиками, газовиками.

Фінальним голосуванням депутати повернули три поправки у формулювання профільного комітету:

  • про те, що дія законопроекту розповсюджується не тільки на багатоквартирні будинки, а й на надання послуг з постачання і розподілу електричної енергії і природного газу споживачам у житлових, садибних, садових і дачних будинках,
  • стаття щодо повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг,
  • про права і обов'язки споживача.

В ході обговорення, зокрема, критикували відсутність у документі норм про якість житлово-комунальних послуг. Представник комітету у відповідь зазначала, що ці питання регулюють інші підзаконні акти.

Законопроект стверджує, що споживач у разі заборгованості за комунальні послуги має платити пеню, однак "пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином". Таку поправку прийняли з голосу.

Нагадаємо, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила новий порядок формування тарифів на централізоване водопостачання за принципом стимулюючого регулювання.

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09 11 2017 11:30
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