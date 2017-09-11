Рада погодила договірні засади взаємодії споживача комунальних послуг з управителями
"Законопроект сьогодні має вирішальне значення для того, щоб не гальмувався процес реформування сфери житлово-комунальних послуг, і щоб в кінці кінців ті ЖЕКи, яких люди вже хочуть замінити на своїх управителів, з якими вони зможуть домовлятися по вартості надання житлово-комунальних послуг, щоб в кінці кінців цей процес розпочався", - зазначила заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Олена Бабак, інформує 112 Україна.
За її словами, даний законопроект запроваджує договірні засади взаємодії споживача з управителями і з усіма надавачами комунальних послуг, водоканалами, теплоенерго, компаніями з поводження з відходами, електроенергетиками, газовиками.
Фінальним голосуванням депутати повернули три поправки у формулювання профільного комітету:
- про те, що дія законопроекту розповсюджується не тільки на багатоквартирні будинки, а й на надання послуг з постачання і розподілу електричної енергії і природного газу споживачам у житлових, садибних, садових і дачних будинках,
- стаття щодо повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг,
- про права і обов'язки споживача.
В ході обговорення, зокрема, критикували відсутність у документі норм про якість житлово-комунальних послуг. Представник комітету у відповідь зазначала, що ці питання регулюють інші підзаконні акти.
Законопроект стверджує, що споживач у разі заборгованості за комунальні послуги має платити пеню, однак "пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином". Таку поправку прийняли з голосу.
Нагадаємо, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила новий порядок формування тарифів на централізоване водопостачання за принципом стимулюючого регулювання.
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