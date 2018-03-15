Рада призначила Людмилу Денісову новим омбудсменом

Вона змінила на цій посаді Валерію Лутковську

Народний депутат Верховної Ради від партії "Народний фронт" Людмила Денісова в четвер була обрана новим уповноваженим парламенту з прав людини.

За Денисову проголосували 280 депутатів.

Денісова - голова парламентського комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Була міністром соцполітики в урядах Юлії Тимошенко (2007-2010) і Арсенія Яценюка (2014 року).

Досвіду правозахисної діяльності у неї немає.

Нагадаємо, що термін повноважень попереднього омбудсмена Валерії Лутковської завершився 27 квітня 2017 року. Вона була обрана на цю посаду в квітні 2012 року.

Нещодавно, Валерія Лутковська заявила, що під час знесення працівниками поліції наметового містечка біля будівлі парламенту зафіксовано низку порушень прав людини.