Верховна Рада відклала вибори омбудсмена
Про це на засіданні погоджувальної ради у вівторок, 6 червня, повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, інформують "Українські новини".
"Виникли перешкоди для розгляду цього питання. Зокрема, під час проходження спецперевірки НАЗК (Національне агентство з запобігання корупції) звернулося з проханням дати більше часу для перевірки всіх кандидатів", – сказав Парубій.
За словами спікера, питання призначення омбудсмена буде розглянуто після того, як НАЗК надасть відповідні висновки.
Раніше парламент планував у вівторок, 6 червня, розглядати призначення уповноваженого.
Нагадаємо, що термін повноважень чинного омбудсмена Валерії Лутковської завершився 27 квітня 2017 року.
Кандидатами на цю посаду є депутати Людмила Денисова (фракція "Народний фронт") і Сергій Алексєєв (Блок Петра Порошенка), а також адвокат Андрій Мамалига (кандидатуру подала фракція Радикальної партії).
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