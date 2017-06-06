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Верховна Рада відклала вибори омбудсмена

Термін повноважень чинного омбудсмена Валерії Лутковської завершився 27 квітня
Верховна Рада відклала розгляд призначення уповноваженого парламенту з прав людини до завершення спеціальної перевірки щодо кандидатів.
Верховна Рада відклала вибори омбудсмена Фото: rada.gov.ua

Про це на засіданні погоджувальної ради у вівторок, 6 червня, повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, інформують "Українські новини".

"Виникли перешкоди для розгляду цього питання. Зокрема, під час проходження спецперевірки НАЗК (Національне агентство з запобігання корупції) звернулося з проханням дати більше часу для перевірки всіх кандидатів", – сказав Парубій.

За словами спікера, питання призначення омбудсмена буде розглянуто після того, як НАЗК надасть відповідні висновки.

Раніше парламент планував у вівторок, 6 червня, розглядати призначення уповноваженого.

Нагадаємо, що термін повноважень чинного омбудсмена Валерії Лутковської завершився 27 квітня 2017 року.

Кандидатами на цю посаду є депутати Людмила Денисова (фракція "Народний фронт") і Сергій Алексєєв (Блок Петра Порошенка), а також адвокат Андрій Мамалига (кандидатуру подала фракція Радикальної партії).

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06 06 2017 09:58
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