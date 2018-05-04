Рада схвалила запуск "єдиного вікна" на митниці
За вказаний законопроект проголосував 231 депутат, повідомляється на сайті парламенту.
У пояснювальній записці до документа, цим законом пропонується ввести механізм "єдиного вікна" - механізм взаємодії декларантів, їх представників та інших зацікавлених осіб з органами доходів і зборів, іншими державними органами, установами і організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України.
Крім того, наголошується, що такий механізм забезпечує можливість одноразового подання зацікавленою особою в електронному вигляді через єдиний інформаційний веб-портал набору гармонізованих відомостей з метою дотримання митних вимог, передбачених Митним кодексом та чинним законодавством.
Законопроектом передбачено, що Державна фіскальна служба України буде забезпечувати створення і функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно" для міжнародної торгівлі, а також виконувати функції його власника та адміністратора.
Документ також пропонує внести зміни в ряд законодавчих актів, що регулюють переміщення вантажів і громадян через державний кордон України.
Нагадаємо, у Державній фіскальній службі заявляють, що платники податків можуть оформлювати товари на митниці в режимі онлайн без присутності на пункті пропуску завдяки доопрацьованому програмному забезпеченню.
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