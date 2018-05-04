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Рада схвалила запуск "єдиного вікна" на митниці

Законопроект підтримали 231 депутат
Верховна Рада прийняла за основу проект Закону України Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо впровадження механізму "єдиного вікна" і оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.
Рада схвалила запуск "єдиного вікна" на митниці Фото: dpsu.gov.ua

За вказаний законопроект проголосував 231 депутат, повідомляється на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до документа, цим законом пропонується ввести механізм "єдиного вікна" - механізм взаємодії декларантів, їх представників та інших зацікавлених осіб з органами доходів і зборів, іншими державними органами, установами і організаціями, уповноваженими на здійснення відповідних дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України.

Крім того, наголошується, що такий механізм забезпечує можливість одноразового подання зацікавленою особою в електронному вигляді через єдиний інформаційний веб-портал набору гармонізованих відомостей з метою дотримання митних вимог, передбачених Митним кодексом та чинним законодавством.

Законопроектом передбачено, що Державна фіскальна служба України буде забезпечувати створення і функціонування єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно" для міжнародної торгівлі, а також виконувати функції його власника та адміністратора.

Документ також пропонує внести зміни в ряд законодавчих актів, що регулюють переміщення вантажів і громадян через державний кордон України.

Нагадаємо, у Державній фіскальній службі заявляють, що платники податків можуть оформлювати товари на митниці в режимі онлайн без присутності на пункті пропуску завдяки доопрацьованому програмному забезпеченню.

 
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05 04 2018 20:35
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