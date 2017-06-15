Рада ЄС схвалить Угоду про асоціацію з Україною до 12 липня, - ЗМІ
"Закон про ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію з Україною був опублікований вчора та набуває чинності сьогодні. Тепер Рада ЄС затвердить Угоду перед проведенням Саміту Україна-ЄС 12 липня", - повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
Dutch ratification of #Ukraine AA was published yday & enters into force 2day. now council will adopt it ahead of EU-Ukr summit on 12 July— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 июня 2017 г.
Як відомо, міністерстві юстиції Нідерландів підписали закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Нагадаємо, що 30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Схвалення ратифікації в Сенаті залишалось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.
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