Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Рада ЄС схвалить Угоду про асоціацію з Україною до 12 липня, - ЗМІ

Закон про ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію з Україною був опублікований вчора та набуває чинності сьогодні
Рада Європейського Союзу схвалить Угоду про асоціацію Україна-ЄС до 12 липня.
Рада ЄС схвалить Угоду про асоціацію з Україною до 12 липня, - ЗМІ Фото: з вільних джерел

"Закон про ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію з Україною був опублікований вчора та набуває чинності сьогодні. Тепер Рада ЄС затвердить Угоду перед проведенням Саміту Україна-ЄС 12 липня", - повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Як відомо, міністерстві юстиції Нідерландів підписали закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Нагадаємо, що 30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Схвалення ратифікації в Сенаті залишалось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2017 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.