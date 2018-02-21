Рада Європи прийняла план дій для України з бюджетом 29,5 млн євро

Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення про затвердження Плану дій РЄ для України на 2018-2021 роки.

"План дій є стратегічним документом співпраці України з Радою Європи на 4 роки. Ключовими партнерами з української сторони є центральні та місцеві органи державної влади і неурядові організації", - повідомляє у Facebook Постійне представництво України при Раді Європи.

"Розрахунковий бюджет Плану дій становить 29,5 млн. євро, у фінансуванні якого вже беруть участь Швейцарія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Ірландія, Чехія, Литва, Угорщина, Ліхтенштейн та Європейський Союз.

Заходи у рамках Плану дій спрямовані на підтримку конкретних реформ, що мають привести українське законодавство, інститути та практику у відповідність до європейських стандартів у сфері прав людини, верховенства права і демократії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що Росія та інші "проблемні" країни-члени РЄ мають залишатися у складі організації, доки вони не порушують 4 статті Європейської конвенції з прав людини.