Рада Європи визнала Росію відповідальною за виконання Мінських угод

Також Рада привітала прогрес України у реформах

Комітет міністрів Ради Європи визнав Росію відповідальною за імплементацію Мінських угод, перш за все, щодо припинення вогню і відведення військ на Донбасі.

Відповідне рішення опублікувала прес-служба Ради Європи. Комітет закликав до повної і швидкої реалізації Мінська.

Рада привітала також прогрес України у реформах. Як повідомив Президент України Петро Порошенко, мова йде про успіхи в частині децентралізації, антикорупційній реформі і зміцнення верховенства закону (перезавантаження Верховного суду).

Як пише "Європейська правда", перед голосуванням представник Росії поставив на голосування свої правки щодо цього рішення. Жодна країна не підтримала їх.