ПОЛІТИКА НОВИНИКомітет міністрів Ради Європи визнав Росію відповідальною за імплементацію Мінських угод, перш за все, щодо припинення вогню і відведення військ на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада Європи визнала Росію відповідальною за виконання Мінських угод
Також Рада привітала прогрес України у реформах
Фото: fotki.yandex.ru/users/iac4x42009
Відповідне рішення опублікувала прес-служба Ради Європи. Комітет закликав до повної і швидкої реалізації Мінська.
Рада привітала також прогрес України у реформах. Як повідомив Президент України Петро Порошенко, мова йде про успіхи в частині децентралізації, антикорупційній реформі і зміцнення верховенства закону (перезавантаження Верховного суду).
Як пише "Європейська правда", перед голосуванням представник Росії поставив на голосування свої правки щодо цього рішення. Жодна країна не підтримала їх.
Нагадаємо, що 22 червня стало відомо, що лідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на півроку.
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08 11 2017 20:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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