Радбез ООН сьогодні обговорить ракетний пуск Північної Кореї

Керівництво США і Японії засудили агресивні дії Північної Кореї в регіоні

Рада Безпеки ООН сьогодні ввечері збереться на консультації для обговорення ситуації запуску Північною Кореєю балістичної ракети в порушення попередніх резолюцій ООН та вимог міжнародної спільноти.

"Рада Безпеки завтра (13 лютого) проведе консультації щодо останнього пуску ракети в КНДР", - заявили в Місії України при ООН, повідомляє "Укрінформ".

Щодо часу проведення засідання зазначається, що воно відбудеться після відкритої дискусії з питань захисту критичної інфраструктури. Орієнтовно, це о 17:00 за місцевим часом (о 24:00 за Києвом).

Напередодні Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети з району східного узбережжя країни в напрямку моря. Вона пролетіла близько 500 км та впала. У Пхеньяні заявили, що випробування пройшли успішно. Південна Корея згодом оголосила, що північні сусіди запустили вдосконалену версію балістичної ракети "Мусудан".

Водночас, керівництво США і Японії засудили агресивні дії Північної Кореї в регіоні. Свою критичну оцінку також висловив генеральний секретар НАТО.

Зазначимо, що Євросоюз закликає КНДР утриматися від подальшого посилення напруженості і відновити змістовний діалог з міжнародним співтовариством.