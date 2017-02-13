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Радбез ООН сьогодні обговорить ракетний пуск Північної Кореї

Керівництво США і Японії засудили агресивні дії Північної Кореї в регіоні
Рада Безпеки ООН сьогодні ввечері збереться на консультації для обговорення ситуації запуску Північною Кореєю балістичної ракети в порушення попередніх резолюцій ООН та вимог міжнародної спільноти.
Радбез ООН сьогодні обговорить ракетний пуск Північної Кореї Фото:ukr.segodnya.ua

"Рада Безпеки завтра (13 лютого) проведе консультації щодо останнього пуску ракети в КНДР", - заявили в Місії України при ООН, повідомляє "Укрінформ".

Щодо часу проведення засідання зазначається, що воно відбудеться після відкритої дискусії з питань захисту критичної інфраструктури. Орієнтовно, це о 17:00 за місцевим часом (о 24:00 за Києвом).

Напередодні Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети з району східного узбережжя країни в напрямку моря. Вона пролетіла близько 500 км та впала. У Пхеньяні заявили, що випробування пройшли успішно. Південна Корея згодом оголосила, що північні сусіди запустили вдосконалену версію балістичної ракети "Мусудан".

Водночас, керівництво США і Японії засудили агресивні дії Північної Кореї в регіоні. Свою критичну оцінку також висловив генеральний секретар НАТО.

Зазначимо, що Євросоюз закликає КНДР утриматися від подальшого посилення напруженості і відновити змістовний діалог з міжнародним співтовариством.

У вересні 2016 Північна Корея заявила, що може запустити міжконтинентальну балістичну ракету "в будь-який час", навіть коли Пхеньян розглядає можливість майбутніх переговорів з новообраним президентом Дональдом Трампом.

 

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