Радикальна партія знову блокує трибуну Верховної Ради
Трансляцію веде телеканал "112 Україна".
За словами голови РПЛ Олега Ляшка, відповідне рішення НКРЕКП призупинили і відклали, проте цього недостатньо.
Окрім того, член Радикальної партії Віктор Галасюк пояснив у своєму Facebook вимоги даної політсили.
Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.
Кабінет міністрів України вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.
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