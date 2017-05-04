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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Радикальна партія знову блокує трибуну Верховної Ради

Вчора дана фракція вже блокувала трибуну, проте засідання відбувається - депутати виступають з місця
Радикальна партія продовжує блокувати трибуну Верховної Ради, вимагаючи відміни "газової абонплати".
Радикальна партія знову блокує трибуну Верховної Ради Фото: Facebook Игоря Мосийчука

Трансляцію веде телеканал "112 Україна".

За словами голови РПЛ Олега Ляшка, відповідне рішення НКРЕКП призупинили і відклали, проте цього недостатньо.

Окрім того, член Радикальної партії Віктор Галасюк пояснив у своєму Facebook вимоги даної політсили.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.

Кабінет міністрів України вимагає переглянути рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг щодо введення в дію абонентської плати за газ.

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05 04 2017 10:36
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