Рафаель Надаль стане першою ракеткою світу
Це стало відомо після того, як єдиний реальний претендент на тенісний трон швейцарець Роджер Федерер знявся з мастерса в Цинциннаті, повідомляється на сайті турніру.
Учора Федерер програв у фіналі мастерса в Монреалі, при цьому діставши розтягнення спини.
Раніше нинішня перша ракетка світу британець Енді Маррей знявся з турнірів у Монреалі й Цинциннаті через травму стегна. Через пропуск цих змагань він гарантовано втратить першу сходинку в рейтингу, який буде опублікований 21 серпня.
31-річний Надаль, який нині посідає друге місце в рейтингу АТP, повернеться на першу сходинку рейтингу вперше з липня 2014 року, навіть якщо не виступатиме на турнірі в Цинциннаті.
Надаль у своїй кар'єрі провів 141 тиждень на першій сходинці рейтингу АТP, що є сьомим результатом в історії тенісу.
Нагадаємо, нещодавно Федерер став рекордсменом за кількістю перемог на Вімблдонському турнірі.
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