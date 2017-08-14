Рафаель Надаль стане першою ракеткою світу

Роджер Федерер знявся з мастерса в Цинциннаті через травму спини

Іспанський тенісист Рафаель Надаль із наступного тижня займе перший рядок рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Це стало відомо після того, як єдиний реальний претендент на тенісний трон швейцарець Роджер Федерер знявся з мастерса в Цинциннаті, повідомляється на сайті турніру.

Учора Федерер програв у фіналі мастерса в Монреалі, при цьому діставши розтягнення спини.

Раніше нинішня перша ракетка світу британець Енді Маррей знявся з турнірів у Монреалі й Цинциннаті через травму стегна. Через пропуск цих змагань він гарантовано втратить першу сходинку в рейтингу, який буде опублікований 21 серпня.

31-річний Надаль, який нині посідає друге місце в рейтингу АТP, повернеться на першу сходинку рейтингу вперше з липня 2014 року, навіть якщо не виступатиме на турнірі в Цинциннаті.

Надаль у своїй кар'єрі провів 141 тиждень на першій сходинці рейтингу АТP, що є сьомим результатом в історії тенісу.

Нагадаємо, нещодавно Федерер став рекордсменом за кількістю перемог на Вімблдонському турнірі.